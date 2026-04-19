Cancelli al via la riqualificazione dei parcheggi per cacciare gli abusivi

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dei parcheggi situati alle spalle delle spiagge libere di Castelporziano, lungo un tratto di oltre un chilometro e mezzo tra il verde delle dune e le stradine tortuose che portano ai Cancelli. L’obiettivo è contrastare la presenza di veicoli abusivi e migliorare la gestione delle aree di sosta. I lavori coinvolgono interventi di sistemazione e messa in sicurezza delle zone di sosta e accesso.

Alle spalle delle spiagge libere di Castelporziano per oltre un chilometro e mezzo si snodano tra il verde delle dune stradine tortuose che conducono ai parcheggi dei Cancelli. Una zona franca che i romani conoscono bene, dove i cartelli che indicano la gestione pubblica sembrano messi lì per errore, visto che, una volta entrati, si capisce subito di dover rendere conto a tutt'altra logica: quella dei parcheggiatori abusivi, specie autoctona del nostro litorale. Uno dietro l'altro - esattamente come avviene sulla litoranea - spuntano dalla macchia pretendendo soldi senza nemmeno la scusa di «controllare» la macchina. D'altronde va così da decenni e gli affezionati dei Cancelli, quando scendono dall'abitacolo, hanno la moneta già pronta in tasca.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cancelli, al via la riqualificazione dei parcheggi per cacciare gli abusivi Notizie correlate Leggi anche: Scoppia il caso parcheggi a Napoli: “Strisce blu in mano agli abusivi, giro da 30mila euro al mese” L'ospedale San Giacomo riapre, riqualificazione da 145 milioni. Rocca al Comune: "Fate i parcheggi"La Asl Roma 1 ha approvato la delibera per l'indizione della gara da 3 milioni e 144mila euro per la progettazione. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Alba, al via i lavori di riqualificazione dei minialloggi per anziani di via Mameli: Attenzione particolare ai più fragili; VIDEO| Omologato, accessibile e pronto ad ospitare anche eventi: via ai lavori da oltre 1 milione all'antistadio Flacco; Da scuola elementare a centro culturale, il candidato sindaco punta alla riqualificazione; Riqualificazione palazzine in zona Stazione, interdetta la ditta in subappalto. Mirabelli: Trovata una nuova impresa. Via Autostrada, dal 12 gennaio la riqualificazione del nuovo viale di accesso alla cittàDal 12 gennaio 2026 prenderà avvio la riqualificazione di via Autostrada, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Spino e quella di via Carnovali. Un progetto che trasformerà via Autostrada in un ... ecodibergamo.it Via Autostrada, dal 12 gennaio via alla riqualificazione: 200 alberi per il nuovo vialeUn progetto che trasformerà via Autostrada in un nuovo viale alberato di accesso alla città, circa 200 alberi, completando così quanto avviato con la realizzazione della fontana all’incrocio di via ... bergamonews.it Quando i canili aprono i cancelli e vanno nella città, accade qualcosa di speciale. Ne abbiamo avuto conferma anche stamattina, quando a Villa Borghese hanno sfilato i cani di Ponte Marconi, Muratella, Mente Naturale. Nove di loro hanno già ricevuto attenzi facebook Allenamento a porte aperte domani alla New Balance Arena Apertura cancelli alle 11:30 tutte le informazioni: atalanta.it/news/domenica-… #GoAtalantaGo x.com