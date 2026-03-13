Furti lampo negli hotel di Milano | la tecnica del 25enne per colpire i turisti a colazione

La polizia locale di Milano ha arrestato un uomo di 25 anni di nazionalità algerina con l’accusa di aver messo a segno diversi furti lampo negli hotel della città, in particolare durante le ore della colazione. La tecnica dell’uomo prevedeva di avvicinarsi ai turisti e sottrarre oggetti di valore senza essere notato. Gli investigatori stanno continuando le indagini per chiarire eventuali altri episodi.

Il giovane ha derubato una cittadina americana e una canadese prima di tentare la fuga in piazza: decisivi i video e l'intervento della Locale La polizia locale di Milano ha tratto in arresto un uomo di 25 anni, di nazionalità algerina, con l'accusa di furto aggravato. L'intervento è scattato in zona piazza della Repubblica a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di un soggetto sospetto nell'area. Secondo la ricostruzione degli agenti, l'uomo avrebbe colpito due diverse strutture alberghiere a breve distanza di tempo l'una dall'altra. Nel primo colpo, il 25enne è entrato in un hotel della zona e, approfittando della distrazione di una turista statunitense impegnata nella colazione, si è appropriato della sua borsa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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