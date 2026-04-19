Cambiaso via dalla Juve | il sostituto arriva da una rivale storica

La Juventus sta affrontando un mercato estivo molto attivo, con diverse operazioni in cantiere per rafforzare la rosa. Dopo l'addio di un giocatore chiave, il club ha trovato il suo sostituto in un talento proveniente da una delle rivali storiche. La trattativa si è conclusa nelle ultime settimane, portando a un trasferimento che ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La squadra si prepara così a una nuova stagione con alcune novità inaspettate.

Calciomercato della Juventus molto movimentato in vista della prossima stagione: ecco cosa sta succedendo. Dopo il ko del Como sul campo del Sassuolo, la Juventus ha la ghiotta occasione di portare a 5 le lunghezze di vantaggio sulla squadra di Fabregas ma serve una vittoria contro il Bologna in una delle partite più attese e affascinanti di questo turno di Serie A. A Torino, però, si pensa anche al calciomercato e alle strategie da attuare al termine della stagione in corso. Spinazzola (Ansa Foto) – calciomercato.it A fare un punto sui movimenti in entrata e in uscita del club bianconero, ci pensa questa volta Niccolò Ceccarini a ‘Tuttomercatoweb’: “ Mi sembra molto importante la questione fasce in casa Juve, dove un ulteriore inserimento è legato alla partenza di Cambiaso.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Cambiaso via dalla Juve: il sostituto arriva da una rivale storica Cambiaso si coordina malissimo e se la butta in porta: il Parma torna in partita al Tardini Notizie correlate Juventus, Cambiaso in bilico: il sostituto arriva ‘grazie’ a Tudor | CMIl nazionale italiano potrebbe salutare Torino in estate: c’è un profilo che stuzzica la dirigenza bianconera sul mercato La Juventus ha iniziato le... Bremer via dalla Juve, Spalletti non perde tempo: il sostituto arriva dal RealLeao a CBS svela il clamoroso retroscena: «Mi voleva l’Inter, ma dopo la chiamata di Maldini…Vi racconto cosa successe» Calciomercato Juventus: 6... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Juve potrebbe cedere un top player anche con la Champions. Ecco i candidati; Serie A | Atalanta - Juventus, la conferenza stampa di Luciano Spalletti e Jeremie Boga Video | Juventus; L'Arsenal bussa alla porta della Juventus per Andrea Cambiaso; Il futuro di Cambiaso è un rebus: la Juventus fissa il prezzo. Cambiaso in Premier, sì della Juventus: dentro Bernasconi. Due idee in casa NapoliLa Juventus ha deciso di puntare tutto su Luciano Spalletti. A prescindere dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League, infatti, il tecnico ha già firmato il rinnovo fino al 2028 ed ora ... msn.com Juventus, se parte Cambiaso c’è già un nome per sostituirlo: arriva dall’AtalantaL'esterno sinistro piace agli osservatori bianconeri, che potrebbero portarlo alla Juventus nella prossima sessione estiva: ... calcioatalanta.it CAMBIASO DICE ADDIO LA SITUAZIONE IN CASA JUVE E I NOMI PER SOSTITUIRLO - facebook.com facebook #Cambiaso può lasciare la #Juve Il possibile scenario x.com