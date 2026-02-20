Bremer via dalla Juve Spalletti non perde tempo | il sostituto arriva dal Real

Gleison Bremer lascia la Juventus dopo la recente sconfitta contro il Galatasaray, che ha accentuato le tensioni nel club. La squadra si sta già muovendo per trovare un sostituto, e la scelta ricade su un difensore del Real Madrid. Spalletti ha già avviato i contatti e si aspetta l’accordo nelle prossime settimane. La partenza di Bremer potrebbe arrivare già nel mercato di gennaio, aprendo una nuova fase per la rosa bianconera. La dirigenza si prepara a definire i dettagli dell’operazione.

Leao a CBS svela il clamoroso retroscena: «Mi voleva l’Inter, ma dopo la chiamata di Maldini.Vi racconto cosa successe» Calciomercato Juventus: 6 colpi a parametro zero in estate. Quali sono i nomi gratis nella lista di Comolli e Ottolini, ultimissime Calciomercato Roma: decisione presa per il rinnovo di Mancini. Cosa sta succedendo davvero nell’operazione con il difensore Calciomercato Inter, definita la strategia per l’estate: all-in su Vicario! C’è anche un nuovo nome per la difesa Infortunio Zielinski: Chivu può sorridere, arrivano notizie importantissime verso Lecce Inter! Cosa è accaduto oggi in allenamento Saviano rincara la dose: «Finché la dirigenza dell’Inter rimarrà al suo posto, il calcio italiano non potrà mai recuperare la dignità essenziale a costruire esempi virtuosi nella società!» Atalanta, le mosse di Palladino anti-Napoli: due novità di formazione rispetto al Borussia.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bremer via dalla Juve, Spalletti non perde tempo: il sostituto arriva dal Real Leggi anche: Bremer torna titolare in Juve Roma, 84 giorni dopo: retroscena dalla Continassa, cosa ha visto Spalletti in settimana. E c’è un dato-record! Leggi anche: La Juve lo prende dal Real Madrid a zero: che regalo per Spalletti | CM Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Juve, altro infortunio per Bremer: problemi muscolari, deve uscire contro il Galatasaray; Bremer, nessuna lesione: il comunicato Juve. Ecco quando lo ritrova Spalletti; Bremer, niente lesioni: il difensore proverà a rientrare per il ritorno col Galatasaray; Juve, problemi muscolari per Bremer: esce al 34'. Infortunio Bremer, tegola Juventus: le condizioni del brasilianoLa Juventus è in vantaggio sul Galatasaray nel primo tempo della partita valida per l’andata degli spareggi di Champions League. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con il gol di Gabriel Sara, la ... calciomercato.it Juventus, infortunio Bremer: c’è l’esito degli esami!Infortunio Bremer - Novità importanti in casa Juventus sulle condizioni di Bremer: ecco l'esito dei controlli e i tempi di recupero! fantamaster.it #Juve, si allenano a parte #David e #Bremer. Entrambi in dubbio per il Como x.com Bremer e David si allenano a parte Le novità sugli infortunati in casa Juve - facebook.com facebook