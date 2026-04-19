Recentemente, un’esperta ha analizzato i vantaggi e gli svantaggi di calcolare le calorie per perdere peso. Secondo la sua analisi, il conteggio calorico può essere utile in alcuni casi, ma non sempre garantisce risultati duraturi o salutari. Sono stati evidenziati aspetti come la difficoltà di mantenere il controllo nel tempo e il rischio di trascurare altri aspetti nutrizionali fondamentali. La discussione si concentra su come approcci più equilibrati possano essere preferibili in determinati percorsi di dimagrimento.

App per il monitoraggio dell'alimentazione, smartwatch, tabelle nutrizionali. Calcolare le calorie è diventata un'abitudine per chi vuole perdere peso o mangiare meglio. Ma è davvero utile nella vita di tutti i giorni? Abbiamo chiesto alla nutrizionista quali sono i vantaggi e quali i limiti del conteggio delle calorie assunte durante la giornata. Vediamo che cosa ci ha risposto. La pratica può innanzitutto aiutare le persone a prendere coscienza della reale quantità di cibo che assumono. "La maggior parte delle persone sottovaluta il contenuto calorico degli alimenti e dei piatti che consuma", spiega la dottoressa Romina Cervigni, biologa, nutrizionista.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calcolare le calorie per dimagrire: i pro e i contro secondo l'esperta

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