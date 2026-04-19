Calciomercato Inter Marotta detta la strategia | due colpi Made in Italy E a centrocampo…

L'amministratore delegato dell'Inter ha annunciato che durante il prossimo calciomercato estivo ci saranno acquisti mirati di calciatori italiani. In particolare, si parla di un portiere e di un centrocampista, con l'obiettivo di rafforzare la rosa con elementi provenienti dal nostro paese. La strategia si concentra su due profili, scelti per migliorare il reparto tra i pali e a centrocampo. La società sta lavorando per definire gli accordi con i giocatori e le rispettive squadre.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, Marotta ha le idee chiare in vista della sessione estiva: Vicario e Palestra per aumentare l’identità italiana della rosa. L’ Inter di Cristian Chivu sta già tracciando le linee guida per il mercato del 2026. Le parole del presidente Beppe Marotta nel prepartita contro il Cagliari hanno confermato la strategia della proprietà Oaktree: un mix equilibrato tra giovani promesse, esperienza internazionale e un solido zoccolo duro di calciatori italiani. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, le mosse per il 2026: Vicario e Palestra per l’identità italiana, riscatto Akanji per l’esperienza.🔗 Leggi su Internews24.com

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