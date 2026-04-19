Calcio successo dell' oratorio San Vincenzo dei Paoli al torneo regionale Acli 2025-2026

Oggi si è disputato il torneo regionale di calcio giovanile Acli sotto un sole caldo in Sicilia. Tra le squadre partecipanti, ha riscosso grande successo l'oratorio San Vincenzo dei Paoli. La competizione ha visto diverse partite tra i giovani atleti, con la squadra dell'oratorio che ha ottenuto risultati rilevanti durante la giornata. L'evento ha attirato l'attenzione di pubblico e partecipanti, creando un'occasione di incontro tra le varie realtà del territorio.