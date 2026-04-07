Pioppo Futsal fuori dalla corsa play-off i gialloverdi cadono in casa dell’Oratorio San Vincenzo in match combattuto fino all’ultimo!

Pioppo Futsal ha concluso la stagione senza qualificarsi ai play-off dopo la sconfitta casalinga contro l’Oratorio San Vincenzo, in un match combattuto fino all’ultimo minuto. La squadra gialloverde non è riuscita a ottenere il risultato necessario per accedere alla fase successiva del campionato, nonostante un percorso complessivamente positivo. La partita si è disputata in un clima di grande intensità, con entrambe le squadre impegnate fino alla fine.

Nello scorso weekend di futsal la squadra di mister Basile non è riuscita a portare a casa i 3 punti che servivano per rimanere in corsa e lottare contro la matematica per un posto nella griglia dei play-off. Sabato scorso i gialloverdi, difatti, hanno abbandonato il campo del 3 Stelle Club con il risultato di 5-3 in favore dei padroni di casa dell’Oratorio San Vincenzo. Nonostante ciò il Pioppo Futsal, da neopromosso nella massima serie regionale, si può considerare soddisfatto della stagione che si concluderà sabato con la 30ª giornata di Serie C1 con il Palermo Futsal 89ers a far visita ai gialloverdi. Mister Basile ha commentato così il match: “Partita ben giocata e lottata fino all’ultimo, abbiamo più volte sbagliato il colpo del ko dopo essere stati sempre in vantaggio. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Pioppo Futsal fuori dalla corsa play-off, i gialloverdi cadono in casa dell’Oratorio San Vincenzo in match combattuto fino all’ultimo! Pioppo Futsal ospite dell’Oratorio San Vincenzo, al Campo 3 Stelle si prospetta spettacolo in campo nella penultima giornata di Serie C1!Gli ultimi verdetti passano dal Campo 3 Stelle per i gialloverdi di mister Basile che devono necessariamente continuare la striscia positiva di... Pioppo Futsal alla ricerca dei tre punti, oggi arriva il San Vito Lo Capo al Pala Don Bosco di Palermo per un match che si prospetta ricco di insidie per i gialloverdiLo Bianco: "Match importante per rimanere nella parte alta della classifica, avversario da non sottovalutare!" Oggi pomeriggio il Pioppo Futsal torna...