Calcio risultati Serie A Genoa vittoria salvezza Pisa B vicina

Nella 33ª giornata di Serie A, il Genoa ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro il Pisa con il punteggio di 2-1, rafforzando le possibilità di salvezza. La classifica si aggiorna con altri risultati, tra cui la sconfitta del Parma in trasferta e il pareggio tra Roma e Atalanta. Tra le partite della giornata si sono disputate anche Udinese-Parma, con il Parma che ha vinto 1-0, e Verona-Milan, conclusasi con la vittoria dei rossoneri per 1-0.

Roma, 19 apr. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 33esima giornata di serie A dopo Pisa-Genoa 1-2 33ª giornata Sassuolo-Como 2-1; Inter-Cagliari 3-0, Udinese-Parma 0-1; Napoli-Lazio 0-2; Roma-Atalanta 1-1, Cremonese-Torino 0-0; Verona-Milan 0-1; Pisa-Genoa 1-2; ore 20.45 Juventus-Bologna. Lunedì 20 aprile, ore 20.45 Lecce-Fiorentina. Classifica: Inter 78, Napoli, Milan 66, Juventus 60, Roma 59, Como 58, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 47, Sassuolo 45, Udinese 43, Torino 40, Parma, Genoa 39, Fiorentina 35, Cagliari 33, Cremonese 28, Lecce 27, Verona, Pisa 18. 34.a giornata Venerdì 24 aprile, ore 20.45 Napoli-Cremonese. Sabato 25 aprile, ore 15 Parma-Pisa; ore 18 Bologna-Roma; ore 20.🔗 Leggi su Ildenaro.it RIVOLUZIONE FINALE: Juric cambia tutto per salvare la stagione! FM26 Notizie correlate Leggi anche: Calcio, risultati Serie A. Sassuolo vittoria salvezza Serie A, Genoa-Sassuolo 2-1: vittoria salvezza per i rossoblùNel lunch match della 32esima giornata di Serie A, il Genoa conquista una vittoria fondamentale per la salvezza, battendo il Sassuolo per 2-1 a... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Serie A, il Milan perde con l’Udinese. Vincono Juve, Torino e Cagliari; Calcio, risultati Serie A: Inter, lo scudetto in pugno; Venezia, tris e 1° posto. Frosinone, rimonta da A. Spezia, 6 gol per sperare. Vincono Palermo e Avellino; Calcio, Serie A e B: risultati, classifiche, marcatori, partite, dirette, live, streaming tv, notizie, news e aggiornamenti. Serie A: Verona-Milan 0-1, Cremonese-Toro 0-0, Pisa-Genoa 1-2. Stasera Juve-Bologna. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Cremonese-Torino 0-0. Adesso Verona-Milan, stasera Juventus-Bologna. VIDEO ... tg24.sky.it RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: MILAN +3Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi domenica 19 aprile 2026 delle quattro partite in programma nella 33^ giornata di campionato. ilsussidiario.net In un calcio fatto di luci intense e pressioni costanti, Alexander Manninger è stato una presenza silenziosa ma fondamentale. Un portiere che non ha mai cercato i riflettori, ma che li ha affrontati con dignità ogni volta che il destino lo ha chiamato in causa. La s facebook #JuveBologna #SerieA #JuventusBologna #SerieAEnilive #Calcio x.com