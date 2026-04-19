Calabria spesa familiare a 1,7 miliardi | l’usato salva il mercato

Nel 2025, le famiglie della Calabria hanno speso complessivamente circa 1,76 miliardi di euro per beni durevoli, con una diminuzione dello 0,1% rispetto all’anno precedente. L’acquisto di beni usati ha contribuito a sostenere il mercato locale, che ha comunque registrato una lieve contrazione rispetto al passato. I dati mostrano come il settore abbia mantenuto una certa vitalità, anche grazie a questa forma di acquisto, nonostante la flessione generale.

Nel corso dell’anno 2025, le famiglie della Calabria hanno destinato 1 miliardo e 756 milioni di euro all’acquisto di beni durevoli, registrando una flessione del 1,5% rispetto alla stagione precedente. Nonostante questo lieve arretramento, il dato calabrese appare più contenuto rispetto al calo del 2,1% che ha caratterizzato l’intera area nazionale e si colloca in linea con la dinamica del Mezzogiorno, ferma a un -1,6%. La spesa media per ogni nucleo familiare nel territorio regionale si attesta sui 2.142 euro, un valore che pone la Calabria al tredicesimo posto tra le regioni italiane per volume di consumi. L’analisi dei movimenti economici rivela una strategia di spesa estremamente selettiva da parte delle famiglie calabresi, che hanno saputo mitigare l’impatto del rallentamento generale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria, spesa familiare a 1,7 miliardi: l’usato salva il mercato Notizie correlate Meloni sotto attacco: il passato familiare usato come arma politicaLa vita privata di Giorgia Meloni viene nuovamente al centro di un acceso dibattito a causa di vecchie vicende familiari che cercano di influenzare... Spesa ambiente: 52,9 miliardi e il disaccoppiamento economicoLa spesa nazionale italiana destinata alla protezione ambientale ha raggiunto i 52,9 miliardi di euro nel 2023, segnando un incremento del 2,8%... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Beni durevoli: nel 2025 in Calabria spesi 1,7 miliardi, -1,5%; Giovani, famiglie con figli e operai: i più esposti al rischio inflazione; Quando la spesa non lascia scelta: in Sicilia e nel Sud il costo della vita mangia quasi metà dello stipendio; Inflazione, Istat: giovani e famiglie con figli i più esposti al caro prezzi. Beni durevoli: nel 2025 in Calabria spesi 1,7 miliardi, -1,5%Nel 2025 la spesa delle famiglie calabresi per i beni durevoli si è attestata a 1 miliardo e 756 milioni di euro, in calo dell’1,5% rispetto all’anno precedente. I dati dell’Osservatorio Annuale Consu ... corrieredellacalabria.it Bollette, in Calabria spesi in media 1.657 euro a famiglia nel 2025Nel 2025 in Calabria la spesa media a famiglia per le bollette energetiche è stata di 1.657 euro, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esempio, al 2018, quando le ... ansa.it Consumi in frenata, cresce il mercato dell’usato tecnologico in Calabria: Negli ultimi anni, anche in Calabria si sta consolidando una tendenza che riguarda sempre più famiglie: spendere meno e farlo in modo più mirato. Il rallentamento dei consumi, legato all facebook Altomonte (CS) nella chiesa di Santa Maria della Consolazione (1336) vi è il sepolcro dei Conti Sangineto. Il mausoleo in marmo contiene le spoglie Filippo I, Ruggero e Filippo II, commissionato fra il 1354 e 1377 da ignoto napoletano. #Calabria #art #beauty x.com