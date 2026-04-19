Calabria piano d’attacco a Roma | Figliolia sblocca i dossier chiave

Il presidente della regione ha avviato un nuovo coordinamento con le autorità romane, incaricando l’Avvocato dello Stato di gestire alcuni dossier chiave per il territorio calabrese. Questa scelta mira a sbloccare questioni considerate prioritarie, con l’obiettivo di accelerare le procedure e favorire lo sviluppo regionale. La collaborazione tra le istituzioni prevede un intervento più diretto e mirato sui temi più urgenti.

Il Presidente della Regione Roberto Occhiuto ha avviato una nuova fase di coordinamento istituzionale con Roma, affidando compiti strategici all’Avvocato dello Stato Ettore Figliolia per accelerare la gestione dei dossier fondamentali per il territorio calabrese. La nomina del nuovo sottosegretario mira a garantire un presidio costante presso i ministeri e le grandi partecipate statali, cercando di sbloccare pratiche che rischiano di rallentare con l’avvicinarsi della fine della legislatura attuale. La nuova strategia di coordinamento tra Catanzaro e i ministeri romani. Il decreto firmato da Occhiuto definisce con precisione il ruolo di Figliolia, che opererà come supporto diretto alla Giunta regionale nella definizione degli obiettivi legati alle normative nazionali ed europee.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria, piano d’attacco a Roma: Figliolia sblocca i dossier chiave Notizie correlate Calabria, 26 comuni uniti a Roma: piano per rilanciare i borghiA Roma, presso la Sala Zuccali di Palazzo Giustiniani, si è riunito il 1° aprile scorso un gruppo di amministratori e rappresentanti locali per... Calciomercato Roma, Alajbegovic ha stregato tutti! Pjanic la chiave per portarlo in giallorosso? Il pianoCalciomercato Roma, Alajbegovic ha stregato tutti! Pjanic la chiave per portarlo in giallorosso? Il piano Rinnovo Vlahovic, la Juve detta le... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pre-intese e sanità, l'attacco dei dem reggini: Accordo squallido sulla pelle dei calabresi; Lupi fuori controllo, allevamenti sotto attacco: Enzo Bruno incalza la Regione Calabria; Fava e Garofalo vittime di un piano di alta mafia. In aula lo scontro finale tra la tesi stragista e i dubbi della difesa; Rassegna stampa 09-04-2026 edizioni Calabria. Autonomia differenziata, la Cgil Calabria attacca Occhiuto e annuncia mobilitazioneIl sindacato esprime forte preoccupazione per il sì del presidente della Regione alle preintese e avverte: la Calabria rischia di pagare un prezzo altissimo ... cosenzachannel.it «La sanità calabrese esce dal commissariamento ma non dal Piano di rientro»Il Pd: «L'autonomia differenziata darà il colpo finale». Scutellà: «Bisogna garantire livelli di assistenza». Bruno: «Ora servono scelte chiare su Dulbecco e ospedale di Catanzaro» ... corrieredellacalabria.it Energia e sviluppo, la Calabria accelera sulla transizione green: La Calabria si colloca oggi tra le realtà più avanzate in Italia per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Negli ultimi anni, il territorio ha registrato una crescita significativa,... facebook Altomonte (CS) nella chiesa di Santa Maria della Consolazione (1336) vi è il sepolcro dei Conti Sangineto. Il mausoleo in marmo contiene le spoglie Filippo I, Ruggero e Filippo II, commissionato fra il 1354 e 1377 da ignoto napoletano. #Calabria #art #beauty x.com