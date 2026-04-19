cade in un pozzo mentre gioca con un amico paura per un ragazzo

Nel pomeriggio di domenica 19 aprile, a Livorno, un ragazzo di 14 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre giocava con un amico. Durante il gioco, il giovane è caduto in un pozzo di circa cinque metri di profondità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarlo e prestare assistenza. Le autorità stanno ancora valutando le condizioni di salute del ragazzo.

Livorno, 19 aprile 2026 – Paura nel tardo pomeriggio di domenica 19 aprile a Livorno per un ragazzo di 14 anni, caduto in un pozzo profondo circa 5 metri mentre stava giocando con un amico. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 19:30 in un'area a vegetazione compresa tra via Campania e la linea ferroviaria. Il ragazzo è precipitato all'interno della cavità, dove erano presenti circa 60 centimetri d'acqua. Immediata la richiesta di soccorso: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai volontari della Misericordia di Montenero. I pompieri hanno provveduto a recuperare l'adolescente utilizzando tecniche Saf (speleo alpino fluviale).🔗 Leggi su Lanazione.it

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