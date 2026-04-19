Un cittadino ha subito una caduta mentre passeggiava in strada a causa di una buca dell’asfalto di circa venti centimetri di profondità. Dopo aver presentato ricorso, il tribunale ha stabilito che il Comune deve risarcire il danno subito. La decisione si basa sulla responsabilità dell’ente pubblico nel mantenere in condizioni di sicurezza le strade pubbliche. La vicenda evidenzia come le cattive condizioni delle vie urbane possano portare a conseguenze legali.

Cade a terra mentre cammina in strada, a causa di una buca nell’asfalto profonda almeno venti centimetri. Il fatto risale a quasi sei anni fa, ma infine il tribunale di Rimini ha dato ragione alla ragazza vittima della caduta, chiamando il Comune a versarle 15mila euro per i danni riportati. Era la fine di aprile del 2020, la pandemia occupava i pensieri di tutti, quando la ragazza si torva a camminare di sera nella via Passeggiata dei fiori a Portoverde di Misano. Le luci sulla pubblica via sono flebili, a terra c’è del fogliame e la giovane non può vedere che a fianco del tombino sul lato destro della corsia ha ceduto l’asfalto lasciando una buca molto profonda.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cade a causa di una buca in strada. Il Comune condannato a risarcire

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Cade a causa di una buca in strada. Il Comune condannato a risarcire; Cade per via di un tombino mal messo, dopo sei anni il Comune paga: risarcimento da 15 mila euro; Misano, cade a causa di un tombino malmesso e si ferisce: ragazza risarcita di quasi 15mila euro dal Comune; Donna cade a causa del ghiaccio, Comune di Fermo condannato a sborsare quasi 20mila euro.

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