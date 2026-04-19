Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 19 aprile 2026

Il 19 aprile 2026 a Caserta è stato segnato da diversi eventi. Durante i controlli nella movida, sono stati arrestati due persone e otto sono state denunciate. Nel frattempo, si sono svolti incontri tra i rappresentanti dei partiti del centrodestra per definire le strategie in vista delle prossime amministrative. Infine, numerose manifestazioni di cordoglio sono state organizzate in città in memoria di Oscar.

Due arresti e 8 denunce durante i controlli nella movida; il patto interno al centrodestra per le amministrative a Caserta; le manifestazioni di cordoglio a Caserta per Oscar. Queste le breaking news del 19 aprile 2026.CronacaDue arresti e 8 denunce. E’ il bilancio dei controlli dei carabinieri.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 19 febbraio 2026Il giallo di Macerata Campania; il patto tra clan per il monopolio di racket e droga; la visita di papa Leone XIV nella Terra dei Fuochi e la super... Leggi anche: Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 1° aprile 2026 Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 17 aprile 2026; Tgcom24: Breaking News delle 11.00 | Israele-Libano, scattata tregua di 10 giorni Video; Pavia Uno TV Radio Pavia Breaking News – 10 aprile 2026; Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 10 aprile 2026. Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 19 aprile 2026Due arresti e 8 denunce durante i controlli nella movida; il patto interno al centrodestra per le amministrative a Caserta; la messa al Duomo in suffraggio di Oscar ... casertanews.it Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti dell'11 aprile 2026Tanta cronaca ma anche notizie di attualità, social e sport. Volete una panoramica completa delle notizie dell'11 aprile 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. casertanews.it Le breaking news delle 12! - facebook.com facebook Breaking news – A seguito dello sciopero nazionale del trasporto aereo indetto nella giornata di venerdì 10 aprile, dalle ore 13:00 alle ore 17:00, alcuni voli potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Si invitano i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo x.com