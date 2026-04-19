Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 19 aprile 2026

Da casertanews.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 aprile 2026 a Caserta è stato segnato da diversi eventi. Durante i controlli nella movida, sono stati arrestati due persone e otto sono state denunciate. Nel frattempo, si sono svolti incontri tra i rappresentanti dei partiti del centrodestra per definire le strategie in vista delle prossime amministrative. Infine, numerose manifestazioni di cordoglio sono state organizzate in città in memoria di Oscar.

Due arresti e 8 denunce durante i controlli nella movida; il patto interno al centrodestra per le amministrative a Caserta; le manifestazioni di cordoglio a Caserta per Oscar. Queste le breaking news del 19 aprile 2026.CronacaDue arresti e 8 denunce. E’ il bilancio dei controlli dei carabinieri.🔗 Leggi su Casertanews.it

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