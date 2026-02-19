Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 19 febbraio 2026

Il 19 febbraio 2026, a Macerata Campania, si scopre un nuovo dettaglio sul caso di scomparsa di un imprenditore locale, collegato a pressioni di gruppi criminali. Parallelamente, scoppia un accordo tra due clan per controllare il traffico di droga e il racket nella zona. Intanto, il Papa Leone XIV visita la Terra dei Fuochi, attirando l’attenzione sulla questione ambientale. A Mondragone, una famiglia vince una somma record al superenalotto, attirando curiosità tra i residenti. Questi eventi segnano il giorno più movimentato della provincia.

Il giallo di Macerata Campania; il patto tra clan per il monopolio di racket e droga; la visita di papa Leone XIV nella Terra dei Fuochi e la super vincita a Mondragone Il giallo di Macerata Campania; il patto tra clan per il monopolio di racket e droga; la visita di papa Leone XIV nella Terra dei Fuochi e la super vincita a Mondragone. Queste le breaking news del 19 febbraio 2026. Proseguono le indagini sulla morte di Francesco Palmiero, 66 anni di Portico di Caserta, trovato morto nella sua auto in via Borsellino a Macerata Campania. Sequestrate due auto che saranno analizzate dai reparti specializzati in indagini scientifiche dei carabinieri.🔗 Leggi su Casertanews.it

Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 19 gennaio 2026Ecco le principali notizie di Caserta del 19 gennaio 2026.

Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 1° febbraio 2026Questa mattina, una tragedia ha scosso la provincia di Caserta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.