Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 19 febbraio 2026
Il 19 febbraio 2026, a Macerata Campania, si scopre un nuovo dettaglio sul caso di scomparsa di un imprenditore locale, collegato a pressioni di gruppi criminali. Parallelamente, scoppia un accordo tra due clan per controllare il traffico di droga e il racket nella zona. Intanto, il Papa Leone XIV visita la Terra dei Fuochi, attirando l’attenzione sulla questione ambientale. A Mondragone, una famiglia vince una somma record al superenalotto, attirando curiosità tra i residenti. Questi eventi segnano il giorno più movimentato della provincia.
Il giallo di Macerata Campania; il patto tra clan per il monopolio di racket e droga; la visita di papa Leone XIV nella Terra dei Fuochi e la super vincita a Mondragone. Queste le breaking news del 19 febbraio 2026. Proseguono le indagini sulla morte di Francesco Palmiero, 66 anni di Portico di Caserta, trovato morto nella sua auto in via Borsellino a Macerata Campania. Sequestrate due auto che saranno analizzate dai reparti specializzati in indagini scientifiche dei carabinieri.
