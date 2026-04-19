Bologna cambia volto | via i 50 km h arrivano dossi e nuove aree verdi
A partire da lunedì 20 aprile, la viabilità nel centro di Bologna subirà una modifica significativa. Il limite di velocità su 258 chilometri di strade cittadine verrà abbassato da 50 a 30 kmh, accompagnato dall’installazione di dossi e dalla creazione di nuove aree verdi. Questa riforma mira a rendere più sicuro e vivibile il traffico urbano.
Da lunedì 20 aprile, la viabilità di Bologna subirà una trasformazione radicale con il ripristino del limite di velocità a 30 kmh su un totale di 258 km di strade cittadine. Questa nuova fase operativa, che si inserisce in un piano dettagliato approvato dalla Giunta per rispondere alle direttive del ministero dei trasporti emesse il 1° febbraio 2024, vede l’attuazione di ventidue diverse ordinanze su percorsi già precedentemente interessati da restrizioni simili. Dalle sentenze del Tar alla nuova infrastruttura urbana. Il provvedimento non è una semplice prosecuzione, ma una risposta strutturata dopo che a gennaio il Tar aveva annullato la precedente applicazione generalizzata della zona 30, accogliendo il ricorso presentato da due tassisti.🔗 Leggi su Ameve.eu
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