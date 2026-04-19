Lunedì 20 aprile alle 20.30 si terrà nella Sala dell’Orologio di Palazzo Libertà a Bergamo un incontro che coinvolge circa 800 tabaccai della zona. La riunione si concentrerà sulle nuove regole che riguardano il settore e sull’impatto che il digitale avrà sulle attività di vendita. La discussione rappresenta un momento importante per analizzare i cambiamenti in atto nel commercio al dettaglio locale.

Lunedì 20 aprile, alle ore 20.30, la Sala dell’Orologio di Palazzo Libertà a Bergamo ospiterà un incontro cruciale per il futuro del commercio al dettaglio locale. L’evento, organizzato da AssoTabaccai e Confesercenti Bergamo, vedrà la partecipazione di Gianfranco Labib, presidente nazionale di AssoTabaccai Confesercenti, per discutere le sfide che colpiscono circa 800 imprenditori del settore nella provincia bergamasca. Il confronto si concentrerà su un ventaglio di problematiche che spaziano dalla gestione burocratica alla sostenibilità ambientale, passando per la protezione dai rischi climatici. La micro-imprenditorialità familiare come pilastro del tessuto bergamasco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo, sfida per 800 tabaccai: nuove regole e futuro digitale

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