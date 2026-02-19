Beautiful streaming replica puntata 19 febbraio 2026 | Video Mediaset

Oggi, giovedì 19 febbraio 2026, su Mediaset è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. Durante la scena, Finn, presente al matrimonio di Deacon e Sheila, ha fatto scattare la rabbia di Steffy. La giovane si preoccupa per il possibile riavvicinamento tra sua madre biologica e il suo ex. La puntata ha mostrato anche altri momenti di tensione tra i personaggi, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso. La soap continua a mantenere alta l’attenzione con i suoi colpi di scena.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 19 febbraio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Finn, testimone al matrimonio di Deacon e Sheila, scatena la rabbia di Steffy che teme il pericoloso riavvicinamento alla madre biologica.