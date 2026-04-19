Bcc Banca di Udine lancia la campagna giovani con il nuotatore Giovanni Guatti

Bcc Banca di Udine ha avviato una nuova campagna di comunicazione rivolta ai giovani, scegliendo come volto il nuotatore friulano Giovanni Guatti, campione europeo nelle staffette stile libero ai Campionati in vasca corta di Lublino 2025. La campagna si concentra sulla promozione di servizi rivolti ai giovani, utilizzando l'atleta come testimonial. L'iniziativa mira a coinvolgere questa fascia di pubblico attraverso un personaggio noto nel mondo dello sport.

Bcc Banca di Udine lancia una nuova campagna di comunicazione dedicata ai giovani, scegliendo come testimonial il nuotatore friulano Giovanni Guatti, campione europeo nelle staffette stile libero ai Campionati in vasca corta di Lublino 2025.L’iniziativa punta a rafforzare il legame con le nuove.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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