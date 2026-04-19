La corsa ai playoff si presenta come una sfida complessa per la squadra, che deve affrontare un calendario molto impegnativo. Nonostante le difficoltà, le avversarie dirette non stanno vivendo un percorso più semplice, lasciando spazio a qualche speranza. La squadra si prepara ad affrontare le prossime partite con determinazione, consapevole delle sfide che la attendono lungo il cammino.

Per la Vigor raggiungere i playoff è difficile, ma non impossibile. Di certo il calendario dei rossoblu è molto impegnativo, eppure alle dirette concorrenti non va tanto meglio quindi sognare è legittimo. Spero che a differenza delle ultime partite, stavolta si possa assistere a una partita di calcio corretta – afferma l’allenatore della Vigor mister Aldo Clementi -. Senza ombra di dubbio il Castelfidardo si gioca tutto: vivrà questo derby come una finale ed ogni finale si gioca con il coltello tra i denti. È una squadra giovane, ma vanta ottime qualità tecniche. La classifica del "Castello" è bugiarda: tutti li davano per spacciati, invece...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Si parla di: Battaglia durissima, pensando ai playoff; Benetton-Exeter, Ruzza commosso: Abbiamo dato tutto. Zambonin: Partita durissima, pensavo ai supplementari.

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