Basket Serie B | Oleggio si arrende a Pizzighettone Gli Squali chiudono l' andata con una sconfitta

Nella partita di Serie B di basket, Oleggio ha perso contro Pizzighettone. La squadra ospite ha preso il sopravvento nel secondo tempo, rendendo difficile per gli Squali recuperare il divario. La partita si è conclusa con una sconfitta per gli ospiti, che hanno concluso l’andata con questa sconfitta. La gara si è svolta senza ulteriori eventi di rilievo e si è concentrata soprattutto sulla ripresa del secondo tempo.

L'avversaria si fa sentire soprattutto nel secondo tempo e gli Squali non riescono a ricucire il divario. Nella 14esima giornata di campionato (ultima per Oleggio che il prossimo week end osserva il turno di riposo) l'Oleggio Magic Basket cede a Mazzoleni Bk Team 1995 Pizzighettone 82-70.Per.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Basket B, ultima sfida per gli Squali: l'Oleggio a Pizzighettone per sognare i playoff Altri aggiornamenti Temi più discussi: Basket Serie B, colpaccio Oleggio: Gazzada si arrende in volata. Decisivi gli ultimi secondi; Basket B, ultima sfida per gli Squali: l'Oleggio a Pizzighettone per sognare i playoff; Basket, ultima sfida in casa per Oleggio: Squali contro Gazzada; Basket serie B, Oleggio perde a casa di SocialOsa Milano. Basket, Serie B: Oleggio si arrende a Pizzighettone. Gli Squali chiudono l'andata con una sconfittaL'avversaria si fa sentire soprattutto nel secondo tempo e gli Squali non riescono a ricucire il divario. Nella 14esima giornata di campionato (ultima per Oleggio che il prossimo week end osserva il ... novaratoday.it Serie B - Oleggio Magic come all'andata: battaglia e vittoria con GazzadaCome all'andata: una lunga battaglia e vittoria! Due punti più che preziosi quelli che l'Oleggio Magic Basket ha conquistato battendo Coelsanus 7 Laghi Basket Gazzada 55-53 ... pianetabasket.com Il mondo di Finspan si espande! Nuove plance Barriera Corallina, pesci straordinari e squali ancora più temibili. Fate crescere barriere, sbloccate abilità e ottenete bonus mentre gli squali attaccano e trasformano l’oceano in un ecosistema in continua evol facebook