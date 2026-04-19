Basket femminile il Fenerbahce Istanbul si aggudica l’Eurolega battendo in finale le ‘cugine’ del Galatasaray

Il Fenerbahce Istanbul ha vinto la finale dell’Eurolega femminile 2025-2026, battendo in partita le rivali del Galatasaray. La squadra turca si è aggiudicata il titolo europeo, mettendo così fine alla competizione di questa stagione. La gara si è svolta in un match deciso negli ultimi minuti, con entrambe le squadre che hanno dato battaglia fino al suono della sirena.

Il Fenerbahce Istanbul torna sul tetto d’Europa! Nella finalissima dell’ Euroleague Women 2025-2026 le ragazze di coach Miguel Mendez prevalgono sulle acerrime rivali e concittadine del Galatasaray per 55-68 trovando la fuga decisiva nel quarto conclusivo, con il ‘Fener’ che centra così il terzo sigillo europeo della sua storia (tutti conquistati tra il 2022 e il 2026, appunto) mentre Saragozza si aggiudica la finale per il 3°4° posto battendo il Girona per 66-63. Emma Meesseman MVP con 20 punti, al pari di Iliana Rupert che mette a referto 16 punti – doppia doppia di Julie Allemand (13 punti e 10 rimbalzi), con Elizabeth Williams miglior realizzatrice del Galatasaray (15 punti e 8 timbalzi) al pari di Marie Johannes che mette a referto 12 punti.🔗 Leggi su Oasport.it

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