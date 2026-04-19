Basket femminile il Fenerbahce Istanbul si agguidica l’Eurolega battendo in finale le ‘cugine’ del Galatasaray

Da oasport.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Fenerbahce Istanbul ha vinto la finale dell’Eurolega femminile 2025-2026, battendo in partita il Galatasaray. La squadra turca ha conquistato il titolo continentale, aggiudicandosi la vittoria contro le rivali della stessa città. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole al Fenerbahce, che ha ottenuto così il suo primo successo in questa competizione. La finale si è giocata in una cornice di grande tensione e pubblico.

Il Fenerbahce Istanbul torna sul tetto d’Europa! Nella finalissima dell’ Euroleague Women 2025-2026 le ragazze di coach Miguel Mendez prevalgono sulle acerrime rivali e concittadine del Galatasaray per 55-68 trovando la fuga decisiva nel quarto conclusivo, con il ‘Fener’ che centra così il terzo sigillo europeo della sua storia (tutti conquistati tra il 2022 e il 2026, appunto) mentre Saragozza si aggiudica la finale per il 3°4° posto battendo il Girona per 66-63. Emma Meesseman MVP con 20 punti, al pari di Iliana Rupert che mette a referto 16 punti – doppia doppia di Julie Allemand (13 punti e 10 rimbalzi), con Elizabeth Williams miglior realizzatrice del Galatasaray (15 punti e 8 timbalzi) al pari di Marie Johannes che mette a referto 12 punti.🔗 Leggi su Oasport.it

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