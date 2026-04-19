Basket femminile il Fenerbahce Istanbul si agguidica l’Eurolega battendo in finale le ‘cugine’ del Galatasaray

Il Fenerbahce Istanbul ha vinto la finale dell’Eurolega femminile 2025-2026, battendo in partita il Galatasaray. La squadra turca ha conquistato il titolo continentale, aggiudicandosi la vittoria contro le rivali della stessa città. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole al Fenerbahce, che ha ottenuto così il suo primo successo in questa competizione. La finale si è giocata in una cornice di grande tensione e pubblico.

Il Fenerbahce Istanbul torna sul tetto d’Europa! Nella finalissima dell’ Euroleague Women 2025-2026 le ragazze di coach Miguel Mendez prevalgono sulle acerrime rivali e concittadine del Galatasaray per 55-68 trovando la fuga decisiva nel quarto conclusivo, con il ‘Fener’ che centra così il terzo sigillo europeo della sua storia (tutti conquistati tra il 2022 e il 2026, appunto) mentre Saragozza si aggiudica la finale per il 3°4° posto battendo il Girona per 66-63. Emma Meesseman MVP con 20 punti, al pari di Iliana Rupert che mette a referto 16 punti – doppia doppia di Julie Allemand (13 punti e 10 rimbalzi), con Elizabeth Williams miglior realizzatrice del Galatasaray (15 punti e 8 timbalzi) al pari di Marie Johannes che mette a referto 12 punti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, il Fenerbahce Istanbul si agguidica l’Eurolega battendo in finale le ‘cugine’ del Galatasaray Notizie correlate Leggi anche: LIVE Chieri-Galatasaray Istanbul 2-2, CEV Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: la finale d’andata si deciderà al quinto set! Leggi anche: LIVE Chieri-Galatasaray Istanbul 2-3, CEV Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: le piemontesi sprecano quattro match point e perdono la finale d’andata Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Alessia Orro ruggisce con Vargas e Fedorovtseva! Il Fenerbahce schianta il Vakif di Guidetti e pareggia la finale scudetto; BM SULLE STRADE D’EUROPA / TURCHIA: IL FENERBAHCE BATTE L’EFES E SI AGGIUDICA IL DERBY DI ISTANBUL - DI ALVISE BALDAN; Alessia Orro infortunata e salta gara-4: come sta la palleggiatrice? Il Fenerbahce vince, finale scudetto alla bella!; Eurolega femminile: Final 4 2026. Basket femminile, il Fenerbahce Istanbul si agguidica l’Eurolega battendo in finale le ‘cugine’ del GalatasarayIl Fenerbahce Istanbul torna sul tetto d’Europa! Nella finalissima dell’Euroleague Women 2025-2026 le ragazze di coach Miguel Mendez prevalgono sulle acerrime rivali e concittadine del Galatasaray per ... oasport.it ELW: Galatasaray - Fenerbahce, il derby intercontinentaleQualche breve nota statistica e di storia per la finale di domani sera che sarà la terza fra squadre turche in 13 anni. pianetabasket.com - -: sarà derby di Istanbul in finale, Fenerbahce e Galatasaray schiantano il sogno spagnolo https://passoetiro.com/p=6736 Photo @fiba facebook Solo 2.700 spettatori a Istanbul per gara 2 di finale scudetto per un Vakif - Fener In Italia avrebbe riempito il Forum.... Intanto al PalaVerde sold out da 5344 e l'Imoco lavora sul progetto Venezia... @LegaVolleyF @ImocoVolley @VakifBankSK @Fenerbahce x.com