Azzardomafie il gioco e i legami con la criminalità | Reggio tra le province dove si è giocato di più

In diverse province italiane, tra cui Reggio, si registra un’elevata quantità di attività di gioco d’azzardo. I dati indicano che le persone continuano a giocare in modo consistente, spesso ricorrendo a prestiti e indebitamenti. Questo fenomeno coinvolge vari aspetti sociali, economici e sanitari, evidenziando una diffusione capillare di questa pratica. Le autorità monitorano la situazione, ma l’interesse verso il gioco rimane elevato.

Il grande affare del gioco d’azzardo non si ferma né rallenta. Si continua a giocare tanto, ci si indebita con ripercussioni sociali, economiche e sanitarie. A confermarlo sono i dati ufficiali del ministero dell’Economia elaborati da Libera che mostrano una crescita costante e impressionante.Nel.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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