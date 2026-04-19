Autostrada A1 | chiusure notturne stazione Firenze Impruneta

Da firenzepost.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prossime notti, l’autostrada A1 sarà chiusa presso la stazione di Firenze Impruneta. Durante le chiusure, saranno attivate delle deviazioni per i veicoli che transitano sulla tratta interessata. Le chiusure sono state programmate per consentire lavori di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture. I percorsi alternativi saranno segnalati lungo la viabilità secondaria e lungo le strade circostanti.

In alternativa, chi è diretto verso FirenzeBologna, potrà percorrere la carreggiata interna Complanare R71. In alternativa alla chiusura della stazione di Firenze Impruneta, si potranno utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci; in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo....🔗 Leggi su Firenzepost.it

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