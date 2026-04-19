Autostrada A1 | chiusure notturne stazione Firenze Impruneta

Nelle prossime notti, l’autostrada A1 sarà chiusa presso la stazione di Firenze Impruneta. Durante le chiusure, saranno attivate delle deviazioni per i veicoli che transitano sulla tratta interessata. Le chiusure sono state programmate per consentire lavori di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture. I percorsi alternativi saranno segnalati lungo la viabilità secondaria e lungo le strade circostanti.

In alternativa, chi è diretto verso FirenzeBologna, potrà percorrere la carreggiata interna Complanare R71. In alternativa alla chiusura della stazione di Firenze Impruneta, si potranno utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci; in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo....🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: chiusure notturne stazione Firenze Impruneta Notizie correlate Autostrada A1: chiusure notturne tratto Chiusi Chianciano-Fabro e stazione Firenze ImprunetaROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Autostrada A1: stazioni di Firenze Scandicci e Monte Savino chiuse di notte; Autostrada A1: stazioni di Incisa Reggello e Firenze sud chiuse di notte. Ecco quando; Autostrada A1 | chiusure notturne stazione Firenze Impruneta; Autostrada A1 | stazioni di Firenze Scandicci e Monte Savino chiuse di notte. Autostrada A1: chiusure notturne stazione Firenze ImprunetaNell'ambito del piano di ammodernamento che Autostrade per l'Italia sta portando avanti sull'intera rete in gestione, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze sud e Firenze Impruneta, i ... firenzepost.it Autostrada A1: stazioni di Firenze Scandicci e Monte Savino chiuse di notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di marte ... firenzepost.it Sulla #A1, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di martedì 21 alle 6 di mercoledì 22 aprile, sarà chiusa la carreggiata esterna di Impruneta, in direzione Bologna, nel tratto Firenze sud-Firenze Scandicci, dal km 297+900 al x.com FIRENZE – Con una doppietta di Frassineti l’ ASD Impruneta Tavarnuzze espugna il difficile campo di Mantignano e continua il duello con la Grevigiana per il secondo posto. LEGGI SU SPORTCHIANTI facebook