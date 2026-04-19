Romano di Lombardia seconda tappa della mostra Faglie di Augusto Sciacca

A Romano di Lombardia si tiene la seconda tappa della mostra “Faglie” di Augusto Sciacca, dopo il debutto a Bergamo presso Palazzo Creberg. L’esposizione, promossa dalla Fondazione Credito Bergamasco, presenta le opere dell’artista, noto per il suo lavoro nel campo artistico. La mostra rimarrà aperta fino a una data specifica e si inserisce in un progetto che coinvolge diverse località.

Dopo il successo nella storica sede di Palazzo Creberg a Bergamo, la Fondazione Credito Bergamasco presenta a Romano di Lombardia la seconda tappa della mostra “FAGLIE – Augusto Sciacca”, un progetto dedicato a una delle figure più intense e consapevoli del nostro panorama artistico. Al centro della riflessione creativa di Sciacca sono il tempo e lo spazio, nuclei fondanti di una pittura intimamente evocativa, radicata tanto nella dimensione esistenziale e filosofica quanto in quella formale e compositiva. L’inaugurazione si è svolta sabato 18 aprile nella cornice della Basilica di San Defendente ed è stata accompagnata dal concerto “Il secondo Novecento tra Italia e Sud America”, eseguito dal Duo Podera Mezzanotti (Michela Podera al flauto e Raffaele Mezzanotti alla chitarra), proposto dalla Fondazione Credito Bergamasco.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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