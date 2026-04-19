Attentato a Ranucci | l' ombra dei Casalesi nel fil rouge tra società e affari milionari

Un episodio di minaccia si è verificato nei confronti di un giornalista, coinvolgendo elementi legati ad ambienti criminali organizzati. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di rapporti tra interessi economici e attività illecite, con un collegamento che si ipotizza tra le indagini giornalistiche e le reti di potere. La procura ha avviato le indagini per fare luce su eventuali responsabilità e sui motivi dietro l’evento.

C’è un filo ‘oscuro’ che collega interessi economici, affari milionari e l’attentato a Sigfrido Ranucci. Un filo che passa per San Marcellino, nel casertano, da dove sarebbe partita l’auto su cui viaggia il commando che nella notte tra il 15 e il 16 ottobre fa esplodere un ordigno sotto l’auto.🔗 Leggi su Casertanews.it

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