L’Atletico Madrid ha perso in finale di Copa del Rey contro la Real Sociedad ai rigori, dopo aver pareggiato nei tempi regolamentari. La partita si è conclusa con il punteggio di 0-0 e si è deciso tutto ai tiri dal dischetto. La sconfitta rappresenta un risultato negativo per la squadra, che aveva come obiettivi anche la Champions League.

L’Atletico Madrid sognava Copa del Rey e Champions League. Ecco, sognava: il risveglio è durissimo. La coppa più abbordabile è sfumata ieri ai rigori contro la Real Sociedad. Simeone, tradito da Álvarez e Sorloth, ora dovrà puntare tutto sulla Champions. Il primo ostacolo? L’Arsenal di Arteta, anch’esso in crisi di identità ma che di certo venderà cara la pelle. Ne parla Marca. Scrive il quotidiano spagnolo: “Colpo durissimo. Diretto al mento, dove fa più male. Perché dopo questa finale di Coppa si affaccia la Champions. Perché si contava di superare la Real Sociedad e porre fine a 13 anni di astinenza dalla Coppa del Re, da quella finale del 2013 al Bernabéu in cui restano ancora Simeone e Koke.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Atletico Madrid, la sconfitta in finale di Copa del Rey è un colpo durissimo

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