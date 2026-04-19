Assolto 23enne per minacce a pubblico ufficiale | procedimento archiviato per mancanza di querela

Il tribunale penale di Avellino ha assolto un 23enne del capoluogo dall'accusa di aver minacciato un pubblico ufficiale. La decisione è arrivata perché il procedimento è stato archiviato a causa della mancanza di querela presentata dalla parte offesa. La vicenda si è conclusa con l’assoluzione dell’imputato, senza ulteriori sviluppi giudiziari.

Avellino – Il tribunale penale di Avellino ha assolto un 23enne residente nel capoluogo irpino dall'accusa di minacce aggravate nei confronti di un pubblico ufficiale. La sentenza, emessa dal giudice Corona, non ha riguardato il merito dei fatti contestati, ma è maturata per mancanza di una.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Palazzetto dello sport. Procedimento archiviatoL’Autorità nazionale anticorruzione ha archiviato il procedimento di vigilanza relativo all’appalto integrato per i lavori di demolizione e... Imputato per resistenza a pubblico ufficiale: assolto 32enne sannitaTempo di lettura: < 1 minutoIl Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha assolto N.