Ascolti TV | Sabato 18 Aprile 2026

Nella serata di ieri, sabato 18 aprile 2026, su Rai1, il programma Canzonissima ha attirato un certo numero di spettatori, con una percentuale di share ancora da precisare. La trasmissione ha coinvolto un pubblico che ha scelto di seguire l’appuntamento serale, mentre altri programmi sono andati in onda su diverse reti. I dati di ascolto ufficiali saranno pubblicati nelle prossime ore.

Nella serata di ieri, sabato 18 aprile 2026, su Rai1 Canzonissima intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Canale5 Amici incolla davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 The Rookie è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 Il capo perfetto raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 Don Camillo e l’onorevole Peppone totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole conquista.000 spettatori con il % nella prima parte e.000 spettatori con il % nella seconda parte chiamata In Altre Parole. Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti sigla.000 spettatori (%).🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 18 Aprile 2026 JBS News Update - 4/6/26 Notizie correlate Ascolti tv sabato 18 aprile: Canzonissima, Amici, Mine vagantiAscolti tv sabato 18 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato... Leggi anche: Ascolti TV | Sabato 4 Aprile 2026 Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ascolti tv 18 aprile, chi ha vinto la sfida tra Amici e Canzonissima nella quinta puntata; Stasera in TV: Film da vedere Sabato 18 Aprile, in prima serata; Stasera in tv (18 aprile), Carlucci riaccende Canzonissima, De Filippi guida Amici, Brad Pitt conquista Sky Cinema; Eliminato Serale Amici 25, spoiler quinta puntata: chi è uscito tra Kiara, Riccardo e Lorenzo?. Ascolti tv sabato 18 aprile: Canzonissima, Amici, Mine vagantiAscolti tv 18 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv 18 aprile 2026: Canzonissima, Amici Il Serale, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelAscolti tv sabato 18 aprile 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. Canzonissima 2026 contro Amici Il Serale. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ... superguidatv.it Complimenti a @RaiUno @voltabuonarai @caterinabalivo @domenicomarock @RosannaCacio @antomezzancella per gli Ascolti con 1.413.000 13,67%-1.517.000 17,70% #LaVoltaBuona #LVB Foto UFFICIO STAMPA RAI x.com Claudio Bisio insuperabile. Uno Sbirro in Appennino vince ancora negli ascolti tv con il 19% di share, confermandosi con 3,2 milioni di telespettatori. Anche se in calo, la serie tv di Rai 1 continua a essere il programma più visto del giovedì sera. Un poliziesc facebook