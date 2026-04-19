I dati Auditel del 18 aprile 2026 mostrano ancora una sfida tra due programmi molto seguiti: Canzonissima e Amici. La serata televisiva ha visto un confronto tra i due show, con risultati che confermano le preferenze degli spettatori. Nonostante ci siano state alternative, il pubblico ha dimostrato di scegliere con decisione tra i due programmi più popolari della sera.

Se ieri sera avete preferito il telecomando alla movida, siete in ottima compagnia, anche se i dati Auditel del 18 aprile 2026 ci dicono che il pubblico ha le idee molto chiare su dove fermarsi. Il sabato sera televisivo si conferma il terreno di una sfida che sa di vintage ma mostra il ritmo della gara di ascolti più agguerrita della stagione. Da una parte, su Rai1, Milly Carlucci ha schierato la sua Canzonissima, puntando tutto sull’effetto nostalgia e su un cast di big che provano a ridare lustro allo storico titolo dell’Ammiraglia di Viale Mazzini. Dall’altra, l’indistruttibile corazzata di Maria De Filippi con il serale di Amici 25 su Canale5, che continua a macinare consensi tra i giovanissimi (e non solo).🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 18 aprile, ancora scontro tra Canzonissima e Amici. Chi ha vinto

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