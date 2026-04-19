Ascolti tv 18 aprile 2026 | Canzonissima Amici Il Serale Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Sabato 18 aprile 2026, i dati di ascolto televisivo hanno segnato una sfida tra le reti Rai e Mediaset in prima serata. Su Rai 1 è andata in onda la trasmissione “Canzonissima 2026”, mentre su Canale 5 è stato trasmesso “Amici Il Serale”. Contestualmente, sono stati trasmessi anche programmi come “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati di ascolto sono stati raccolti dall’istituto Auditel.

Ascolti tv sabato 18 aprile 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Canzonissima 2026 ” contro “ Amici Il Serale “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 18 aprile 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Canzonissima 2026 vs Amici Il Serale Auditel ieri sera, 18 aprile 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Canzonissima” contro “Amici Il Serale”. Chi ha vinto? Rai 1: Canzonissima 2026, la quinta puntata dello show musicale condotto da Milly Carlucci ha incollato alla tv 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 18 aprile 2026: Canzonissima, Amici Il Serale, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Notizie correlate Leggi anche: Ascolti tv 4 aprile 2026: Canzonissima, Amici Il Serale, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Leggi anche: Ascolti tv 11 aprile 2026: Canzonissima, Amici Il Serale, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ascolti tv ieri 17 aprile 2026, ecco chi ha vinto la prima serata; Ascolti tv 17 aprile: Dalla strada al palco (16.7%) batte il Grande Fratello Vip (17.3%); Ascolti tv, Affari tuoi non fa girare la Ruota. La sfida va a De Martino. Dalla strada al palco beffa il Gf Vip; Ascolti tv 18 aprile, chi ha vinto la sfida tra Amici e Canzonissima nella quinta puntata. Ascolti TV ieri 18 aprile, chi ha vinto tra il serale di Amici e Canzonissima: i dati in aggiornamentoChi ha vinto tra il serale di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale5 e Canzonissima di Milly Carlucci in onda su Rai1 ... fanpage.it Ascolti tv 18 aprile 2026: Canzonissima, Amici Il Serale, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelAscolti tv sabato 18 aprile 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. Canzonissima 2026 contro Amici Il Serale. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ... superguidatv.it Un caschetto sempre impeccabile, sera dopo sera, sul palco di Affari Tuoi. Martina Miliddi continua a sfoggiare il suo iconico bob liscio e preciso, ma dietro quell’effetto così pulito si nasconde un dettaglio poco visibile Un accorgimento quasi invisibile, ma deci facebook