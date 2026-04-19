Nella serata di sabato 18 aprile 2026, i dati Auditel mostrano diverse preferenze tra i programmi televisivi. Su Rai 1, “Canzonissima 2026” ha registrato un ascolto del 17,9%, mentre su Canale 5 “Amici Il Serale” e “Affari Tuoi” hanno entrambi ottenuto il 22,4%. “La Ruota della Fortuna” ha raggiunto il 23%. La serata ha visto confronti diretti tra i programmi di prima serata delle due reti principali.

Ascolti tv sabato 18 aprile 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Canzonissima 2026 ” contro “ Amici Il Serale “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 18 aprile 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Canzonissima 2026 vs Amici Il Serale Auditel ieri sera, 18 aprile 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Canzonissima” contro “Amici Il Serale”. Chi ha vinto? Rai 1: Canzonissima 2026, la quinta puntata dello show musicale condotto da Milly Carlucci ha incollato alla tv 2.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 18 aprile 2026: Canzonissima (17.9%), Amici Il Serale (22.4%), Affari Tuoi (22.4%), La Ruota della Fortuna (23%) | Dati Auditel

Notizie correlate

Leggi anche: Ascolti tv 4 aprile 2026: Canzonissima (17.4%), Amici Il Serale (23.2%), Affari Tuoi (22.2%), La Ruota della Fortuna (23.2%) | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv 18 aprile 2026: Canzonissima, Amici Il Serale, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Ascolti tv ieri 17 aprile 2026, ecco chi ha vinto la prima serata; Ascolti tv 17 aprile: Dalla strada al palco (16.7%) batte il Grande Fratello Vip (17.3%); Ascolti tv, Affari tuoi non fa girare la Ruota. La sfida va a De Martino. Dalla strada al palco beffa il Gf Vip; Ascolti tv 18 aprile, chi ha vinto la sfida tra Amici e Canzonissima nella quinta puntata.

Ascolti tv 18 aprile 2026: Canzonissima, Amici Il Serale, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelAscolti tv 18 aprile 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. Canzonissima 2026 contro Amici Il Serale. Chi ha vinto? superguidatv.it

Ascolti TV ieri 18 aprile, chi ha vinto tra il serale di Amici e Canzonissima: i dati in aggiornamentoChi ha vinto tra il serale di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale5 e Canzonissima di Milly Carlucci in onda su Rai1 ... fanpage.it

Un caschetto sempre impeccabile, sera dopo sera, sul palco di Affari Tuoi. Martina Miliddi continua a sfoggiare il suo iconico bob liscio e preciso, ma dietro quell’effetto così pulito si nasconde un dettaglio poco visibile Un accorgimento quasi invisibile, ma deci - facebook.com facebook