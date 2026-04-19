Aprite l' ospedale di Agropoli ora! | l' urlo di sindaci consiglieri parlamentari e cittadini

Oggi si è svolto un corteo nel cilento con l’obiettivo di chiedere l’apertura immediata dell’ospedale di Agropoli. Alla manifestazione hanno partecipato cittadini di varie età, sindaci, amministratori locali, rappresentanti del Parlamento e del Consiglio regionale, oltre al presidente dell’Ente Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La protesta si è concentrata sulla richiesta di riattivare la struttura sanitaria.

In tanti e di ogni fascia d'età hanno sfilato oggi al corteo pro ospedale. Anche noi sindaci e amministratori di diverse aree del comprensorio cilentano, insieme a rappresentanti del Parlamento, del Consiglio regionale, al presidente dell'Ente Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ci siamo.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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