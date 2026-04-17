Antonino Cannavacciuolo ha compiuto 51 anni | il compleanno lo festeggia a Villa Crespi con la sua brigata

Il 17 aprile, lo chef Antonino Cannavacciuolo ha compiuto 51 anni e ha celebrato il compleanno a Villa Crespi insieme alla sua brigata. Nella mattinata ha pubblicato sui social un messaggio di ringraziamento indirizzato a chi gli ha inviato auguri. Il giorno precedente aveva festeggiato i suoi 50 anni, che aveva condiviso con i follower il 16 aprile dell’anno scorso.

"Grazie a tutti per gli auguri". Antonino Cannavacciuolo nella mattinata di oggi, venerdì 17 aprile, ha ringraziato così i tantissimi che gli hanno mandato un messaggio per questo +1 dopo il traguardo dei 50 anni che lo chef ha festeggiato il 16 aprile dello scorso anno.Novarese d'adozione.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Quanto costa mangiare a Villa Crespi a Pasqua 2026: il menù di Antonino CannavacciuoloNella splendida cornice di Villa Crespi, lo chef Antonino Cannavacciuolo propone per Pasqua 2026 un menu degustazione di ben 9 portate che unisce... Pasqua a Villa Crespi: quanto costa il pranzo da CannavacciuoloIl pranzo di Pasqua 2026 a Villa Crespi, sulle rive del lago d'Orta e con la cucina tristellata di chef Antonino Cannavacciuolo, sarà anche... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Antonino Cannavacciuolo ha compiuto 51 anni: il compleanno lo festeggia a Villa Crespi con la sua brigata; Sapevate che lo chef Cannavacciuolo ha una moglie bellissima? La foto di coppia manda in estasi i fan. Antonino Cannavacciuolo ha compiuto 51 anni: il compleanno lo festeggia a Villa Crespi con la sua brigataGrazie a tutti per gli auguri. Antonino Cannavacciuolo nella mattinata di oggi, venerdì 17 aprile, ha ringraziato così i tantissimi che gli hanno mandato un messaggio per questo +1 dopo il traguardo ... novaratoday.it Cannavacciuolo al via con ‘Antonino Chef Academy’ su Sky e Now TvDieci giovani, talentuosi cuochi e la possibilità di aggiudicarsi un posto ai fornelli della celebre cucina di Villa Crespi, ristorante stellato dello chef Antonino Cannavacciuolo, che questa volta si ... affaritaliani.it " à ": Antonino Cannavacciuolo si racconta senza filtri al podcast BSMT by Gianluca Gazzoli. «Mio padre facebook