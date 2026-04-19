Nelle ultime ore, si sono verificati due episodi di violenza presso la tendopoli all'Annunziata. Dopo l’aggressione avvenuta nella notte precedente, un altro dei presenti è stato coinvolto in un episodio di rapina nei confronti di uno studente. Le autorità stanno indagando sui fatti e sulla situazione di sicurezza nel campo, che continua a essere al centro dell’attenzione.

Dopo l’aggressione dell’altra notte, un altro degli ‘abitanti’ della tendopoli all’Annunziata è finito nei guai. Questa volta si tratta di un trentottenne marocchino, che è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della stazione Bologna, per furto aggravato, minacce e resistenza. I militari dell’Arma, guidati dal luogotenente Angelo Strappato, erano in pattuglia in via D’Azeglio, dopo essere stati allertati da alcuni cittadini che avevano segnalato loro la presenza dello straniero, che si aggirava minaccioso e molesto. Erano le 10,30 del mattino, nella strada c’era molto movimento e i carabinieri si sono messi alla ricerca dell’uomo. Che...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Annunziata, ancora caos ‘Ospite’ rapina studente

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