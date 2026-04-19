Ancora disordini in via Atenea scintille tra extracomunitari

Nella notte di via Atenea, nel centro di Agrigento, si sono verificati nuovi disordini. Alcuni extracomunitari sono stati protagonisti di tafferugli e momenti di tensione, secondo quanto riferito da testimoni. La situazione ha portato alla presenza delle forze dell’ordine, chiamate a gestire l’episodio. Nessuna informazione ufficiale sulle conseguenze o sui motivi che hanno scatenato i disordini. La zona è stata monitorata nelle ore successive.

Ancora una notte "movimentata" in via Atenea, nel centro di Agrigento. Si sono registrati momenti di tensione per alcuni tafferugli che, secondo una prima ricostruzione, avrebbero visto protagonisti degli extracomunitari in evidente stato di agitazione.Non è ancora chiaro il motivo per il quale.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Direzione Pd, sono ancora scintille. Duello tra Bomprezzi e MoraniScissione Silente nel PD Marche: Bomprezzi e Morani a Confronto sul Futuro del Partito Il Partito Democratico delle Marche è attraversato da nuove... False assunzioni di extracomunitari: 18 indagati tra Napoli e Caserta, coinvolto dipendente IspettoratoGiro d'affari per realizzare i nulla osta al lavoro di stranieri con assunzioni fittizie. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Ancora disordini in via Atenea, scintille tra extracomunitari (VIDEO); Tragedia a Ravanusa, 80enne trovata morta nella cisterna di casa. Ancora disordini in via Atenea, scintille tra extracomunitari (VIDEO)Ancora una notte movimentata quella appena trascorsa in via Atenea, nel centro di Agrigento. Si sono registrati momenti di tensione per alcuni tafferugli che, secondo una prima ricostruzione, ... grandangoloagrigento.it