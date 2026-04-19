Nel Lecchese è stata emessa un'allerta gialla per temporali, secondo quanto comunicato dai comuni locali. La notifica si basa sulle indicazioni di Regione Lombardia e del coordinamento di protezione civile. La situazione interessa diverse aree della provincia, con possibili temporali nelle prossime ore. Le autorità invitano alla prudenza e a seguire eventuali aggiornamenti.

Anche nel Lecchese scatta l'allerta gialla per rischio temporali. A comunicarlo sono alcuni comuni di città a provincia riprendendo quanto indicato da Regione Lombardia e dal coordinamento di protezione civile. “Regione Lombardia ha emesso un'allerta di protezione civile, gialla per rischio.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Notizie correlate

Meteo, allerta gialla nel Ravennate: attesi temporali anche forti nella giornata di domenicaDalla mezzanotte di sabato, 18 aprile, alla mezzanotte di domenica 19, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allerta meteo numero 41,...

Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo: anche vento fino a burrasca e mareggiateIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore.

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Anche nel Lecchese è allerta meteo per temporali; Il capoluogo si blinda per l’arrivo dello scirocco: allerta gialla e parchi chiusi; Caos Brivio. Sindaci in allerta: Servono ristorni; Meteo, allerta gialla nel Ravennate: attesi temporali anche forti nella giornata di domenica.

Frane e alluvioni nel lecchese, 120 persone evacuate da un campeggio di Dervio. Il Comune: Non usciteForti e incessanti precipitazioni, frane, alluvioni. Nel lecchese, nelle ultime ore, sono state evacuate 120 persone da un campeggio di Dervio per il pericolo proveniente dalla piena del Varrone e dal ... ilfattoquotidiano.it

La Provincia Unica TV. . «Fare del bene dal dolore per la perdita di un figlio», è la sfida di Paolo Simoncelli, papà di Sic, pilota motociclistico morto nel 2011, e Marco Galbiati, imprenditore lecchese, papà di Riccardo, scomparso nel 2016. facebook