Al Principino, durante la cerimonia di investitura di Sara Grilli come candidata sindaca del civismo delghingariano, il centrodestra non era presente. Forza Italia ha dichiarato di voler attendere ancora prima di confermare un accordo, sottolineando che ci sono questioni ancora da discutere. La partecipazione politica di questa coalizione rimane quindi in sospeso, mentre la candidatura di Grilli è stata ufficialmente presentata.

Anche a non essere attenti osservatori, non è sfuggito che ieri mattina al Principino all’investitura di Sara Grilli come candidata sindaca del civismo delghingariano, il Grande Assente era il Centrodestra che pure dovrebbe sostenere questa stessa candidata. Il vuoto in sala di rappresentanti di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega si deve probabilmente al fatto che l’accordo con Del Ghingaro ancora non è stato ratificato dalle alte sfere dei partiti a livello regionale e nazionale. E se Fratelli d’Italia – stando anche alle parole dell’onorevole Zucconi che abbiamo riportato ieri – è vicinissimo a chiudere la partita, gli altri due partiti, soprattutto Forza Italia, ancora attendono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centrodestra assente al Principino. Forza Italia frena sull’accordo: "Ci sono ancora temi da affrontare"

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