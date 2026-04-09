Anticipazioni serale Amici 25 11 aprile | sfide infuocate ed eliminazione decisa in casetta A rischio tre allievi

Nella quarta puntata registrata di “Amici” condotta da Maria De Filippi, in onda sabato 11 aprile in prima serata, si sono svolte sfide intense tra gli allievi. Durante la serata, è stata decisa un’eliminazione in casetta e sono a rischio tre concorrenti. La puntata, registrata giovedì 9 aprile, si prepara a essere caratterizzata da momenti di tensione e colpi di scena.

Prosegue il Serale di “Amici”, condotto da Maria De Filippi con la quarta puntata registrata oggi, giovedì 9 aprile, e in onda sabato 11 aprile in prima serata su Canale 5. La competizione entra sempre più nel vivo, con nuove sfide tra le squadre e una situazione sempre più delicata sul fronte eliminazioni. Le squadre. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Anticipazioni Amici 25, puntata 15 febbraio 2026: chi sono i primi allievi al Serale e com’è andata la classifica di canto e ballo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Amici 25, anticipazioni quarta puntata serale 11 aprile 2026: due ballerini e una cantante al ballottaggio finale per l’eliminazione, chi rischia?Il Serale di Amici 25 entra sempre più nel vivo e, con la quarta puntata in onda sabato 11 aprile 2026 su Canale 5, il percorso degli allievi si fa... Anticipazioni serale Amici 25, 4 aprile 2026: tensione alle stelle. Un’eliminazione ribalta gli equilibri e tre nomi al ballottaggio finaleSi è conclusa la registrazione della terza puntata del Serale di “Amici”, condotto da Maria De Filippi, in onda sabato 4 aprile in prima serata su... Temi più discussi: Amici 25, anticipazioni 4 aprile: il destino di Valentina e Caterina, chi sono gli altri eliminati?; Amici 25, anticipazioni terza puntata del serale: chi esce e chi rischia il ballottaggio; Amici 25 Serale, anticipazioni: eliminazione choc, un allievo in lacrime e show di Elisabetta Canalis; Chi saranno i nuovi eliminati del Serale di Amici 25?. Registrazione Amici 25 Serale 2026| Anticipazioni ed eliminato 11 aprile: gli ospiti e i guanti di sfidaAnticipazioni registrazione Amici 25 di oggi 9 aprile 2026: cosa accadrà nel quarto serale? Gli spoiler sugli eliminati e gli ospiti ... ilsussidiario.net Amici 25, anticipazioni quarta puntata serale 11 aprile 2026: due ballerini e una cantante al ballottaggio finale per l'eliminazione, chi rischia?Il Serale di Amici 25 entra sempre più nel vivo e, con la quarta puntata in onda sabato 11 aprile 2026 su Canale 5, il percorso degli allievi si fa ... ilsipontino.net Amici, tutte le anticipazioni della nuova puntata del Serale - facebook.com facebook Anticipazioni registrazione Amici oggi: gli eliminati e le manche della terza puntata del Serale in onda il 4 aprile 2026 x.com