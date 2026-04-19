Dopo la vittoria per 1-0 contro il Verona, il tecnico del Milan ha commentato il risultato, sottolineando che a fine stagione conta più il risultato che il modo in cui si gioca. Ha parlato ai microfoni di Dazn, evidenziando che il successo viene prima delle belle giocate o dello stile di gioco. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle strategie della squadra.

Il tecnico del Milan Max Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Verona 1-0. I rossoneri sono ora al secondo posto a pari punti con il Napoli terzo, e ritrovano la vittoria dopo le sconfitte proprio contro gli azzurri e l’Udinese. Le parole di Allegri. Sulla partita e il risultato, l’allenatore ha dichiarato: “ La partita di oggi era complicata perché venivamo da due sconfitte, l’ultima pesante. C’è la pressione di non raggiungere l’obiettivo Champions a cinque giornate dalla fine. Poi bisogna far meglio tecnicamente, ma in questo momento bisogna badare al sodo e portare a casa il risultato e l’obiettivo Champions “.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri: “A fine stagione, il risultato va oltre il bel gioco e le belle giocate”

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