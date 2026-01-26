Dopo la partita tra Roma e Milan della 22ª giornata di Serie A, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha commentato il risultato, sottolineando la soddisfazione per la prestazione della squadra. Le sue parole, rilasciate a 'DAZN', riflettono un atteggiamento equilibrato e concentrato, in un match giocato allo stadio Olimpico di Roma. Ecco il suo commento sulla partita e sul risultato ottenuto.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul pareggio: "Abbiamo avuto buoni primi 78 minuti fatti bene, con situazioni che potevamo fare meglio: poi la Roma è uscita e abbiamo sbagliato qualche palla verticale su cui loro sono molto bravi, arrivavano prima loro sulle seconde palle. È stato bravo Maignan che ci ha tenuto in piedi. Il secondo tempo è stato diverso: abbiamo fatto meglio la fase tecnica, loro sono calati.

© Pianetamilan.it - Milan, le parole di Allegri post Roma: “Veniamo via con un bel risultato”

