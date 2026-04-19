Alcuni film del Far East in anteprima su MyMovies | ecco i titoli disponibili

Al festival del Far East di Udine sono stati annunciati 13 film in anteprima disponibili sulla piattaforma MyMovies. La collaborazione tra l’evento e il servizio online si rinnova per la 28esima edizione, offrendo al pubblico la possibilità di vedere i lungometraggi scelti ufficialmente dal festival. La selezione comprende titoli provenienti dal cinema dell’Estremo Oriente, con accesso diretto attraverso il portale di streaming.

Squadra che vince non si cambia, dunque anche per questa 28esima edizione del Far East Film Festival si è rinnovata la collaborazione con la piattaforma MyMovies, che permetterà al pubblico di accedere alla visione di 13 lungometraggi direttamente dalla selezione ufficiale del festival di Udine.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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