Durante la notte, un incendio ha interessato un’area di stoccaggio di rifiuti gestita da Iren Ambiente S.p.A. ad Albenga. In risposta all’evento, il sindaco ha deciso di bloccare l’utilizzo di alcuni pozzi e di prodotti locali. Le autorità stanno ancora accertando le cause del rogo e monitorano le conseguenze sull’ambiente e sulla salute pubblica. Nessuna informazione è stata fornita sulle eventuali persone coinvolte.

Un violento incendio ha travolto durante la notte l’area di stoccaggio gestita da Iren Ambiente S.p.A. nella regione Enesi ad Albenga, costringendo il sindaco Tomatis a emanare un’ordinanza d’urgenza per proteggere la salute dei cittadini. Le fiamme, alimentate dai materiali depositati nel sito, hanno sprigionato una coltre di fumo densa e dall’odore pungente, attivando immediatamente i protocolli di sicurezza e monitoraggio ambientale. L’intervento dei soccorsi e le misure precauzionali sul territorio. Le operazioni di spegnimento sono risultate complesse, richiedendo un impegno prolungato da parte dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato fianco a fianco con i tecnici dell’Arpal e i funzionari del Comune per stabilizzare l’area e procedere alla bonifica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Albenga, rogo nei rifiuti: il sindaco blocca pozzi e prodotti locali

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