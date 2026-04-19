Al Wasl ha sospeso con effetto immediato il portiere Khalid Al-Senani e il difensore marocchino Sofiane Bouftini, in attesa del completamento delle procedure interne. La decisione è arrivata in seguito a un episodio di scontro con i tifosi durante una recente partita. La squadra si prepara ora alla prossima sfida contro l’Al Nassr, con i due giocatori temporaneamente esclusi dalla rosa.

Il club Al Wasl ha deciso di sospendere con effetto immediato il portiere Khalid Al-Senani e il difensore marocchino Sofiane Bouftini, in attesa che vengano completate le procedure interne del club. La misura disciplinare, comunicata tramite i canali ufficiali del team circa dodici giorni prima del prossimo impegno continentale, arriva a ridosso della sfida di ottavi di finale della AFC Champions League 2, in cui la formazione emiratina ospiterà l’Al Nassr presso lo Zabeel Stadium il 19 aprile. L’impatto sulla struttura difensiva e il peso del campionato. La decisione del management si inserisce in un momento di forte pressione per la squadra, che attualmente occupa la quinta posizione nella UAE Pro League con 39 punti, distando ben 20 lunghezze dalla capolista Al Ain.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Al Wasl, scontro con i tifosi: sospesi due pilastri prima dell’Al Nassr

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