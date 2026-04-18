Al-Wasl vs Al-Nassr | formazioni pronostici e anteprima

Stasera si giocherà la partita tra Al-Wasl e Al-Nassr nei quarti di finale della AFC Champions League. L’incontro attirerà l’attenzione su Cristiano Ronaldo, che giocherà con la squadra saudita. Entrambe le formazioni si preparano a disputare questo importante appuntamento internazionale, con le formazioni che hanno annunciato le rispettive liste dei giocatori per la gara. La sfida si svolgerà su un campo di alta competizione, con tifosi pronti a seguire ogni movimento in diretta.

2026-04-18 10:25:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Tutti gli occhi saranno, come al solito, puntati su Cristiano Ronaldo mentre l’Al-Nassr affronterà l’Al-Wasl nei quarti di finale della AFC Champions League Two. L’Al-Nassr è attualmente il colosso del calcio asiatico, arrivando a Dubai sulla scia di un’incredibile serie di vittorie consecutive. Per loro, questo è un altro passo verso un potenziale triplete. Al-Wasl, tuttavia, considera questo come il loro “ultimo ballo” per la stagione; essendo usciti dai giochi nel campionato nazionale e nelle coppe, il trofeo continentale è la loro ultima speranza per l’argenteria.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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