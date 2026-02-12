Alla Bit di Milano gli stati generali del turismo e del viaggio in Terra di Lavoro

Alla Bit di Milano, il 21 aprile, si terranno gli Stati Generali del Turismo e del Viaggio di Terra di Lavoro. L’evento, promosso dalla Sezione Turismo di Confindustria Caserta, riunirà operatori e stakeholder del settore per discutere delle sfide e delle opportunità del turismo in quella zona. È un passo importante per cercare di rilanciare il settore e attirare più visitatori.

Il prossimo 21 aprile si terranno gli Stati Generali del Turismo e del Viaggio di Terra di Lavoro, promossi dalla Sezione Turismo di Confindustria Caserta. L'annuncio è stato dato da Mariapina Fontana, Presidente della Sezione, alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano. La presenza della Presidente Fontana alla fiera milanese sottolinea l'impegno strategico di Confindustria Caserta nel promuovere un modello di sviluppo turistico integrato. Questa importante vetrina internazionale è stata l'occasione per presentare gli Stati Generali del Turismo di Terra di Lavoro, un'iniziativa che si pone l'obiettivo di consolidare il rilancio del territorio casertano.

