Agrigento risponde all' appello di Onde Rosa | centinaia in cammino fino al tempio della Concordia

A Agrigento, questa mattina prima delle 9, un gruppo di donne e uomini di tutte le età si è radunato per partecipare all'iniziativa di Onde Rosa. Molti indossavano maglie rosa o bianche e hanno percorso a piedi il tragitto che porta al tempio della Concordia. La manifestazione ha coinvolto centinaia di persone, creando un momento di condivisione e solidarietà nella cittadella sanitaria.

La cittadella sanitaria travolta dall'energia di onde rosa. Stamattina prima delle 9 donne e uomini di ogni età, anche giovanissimi, hanno indossato la maglia rosa o bianca e hanno camminato fino al tempio della Concordia. Altissima la partecipazione, con persone arrivate da Sciacca, Ribera.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Il maltempo rovina il finale della Sagra: annullate sfilata e cerimonia al Tempio della ConcordiaLe previsioni di maltempo rovinano il gran finale della 78esima edizione del Mandorlo in Fiore. Onde Rosa in cammino: quando lo sport diventa la prima medicina per la prevenzioneCamminare non è solo un esercizio fisico, ma un atto di consapevolezza verso la propria salute.