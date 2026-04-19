Addio straziante a Federica | il dolore di Solaro per la giovane eroina

A Solaro, nel sagrato della chiesa dei Santi Quirico e Julitta, si è svolto un funerale per Federica Nardi, una ragazza di 22 anni deceduta dopo una malattia autoimmune rara durata circa tredici mesi. La salma è stata accompagnata dai familiari e da amici, che hanno partecipato al momento di commozione e lutto. La giovane era conosciuta nella comunità locale e la sua scomparsa ha suscitato grande dolore tra i presenti.

Il sagrato della chiesa dei Santi Quirico e Julitta a Solaro è stato teatro di un ultimo, commovente addio per Federica Nardi, la ventiduenne scomparsa dopo una battaglia durata tredici mesi contro una patologia autoimmune rarissima. Tra il bianco dei palloncini e le note di Jovanotti, la comunità locale si è raccolta per celebrare la vita di una giovane che ha trasformato la sofferenza in un momento di condivisione umana. La lotta silenziosa tra le mura del San Gerardo. Il percorso clinico di Federica è iniziato il 2 marzo 2025, quando l’urgenza medica l’ha portata in terapia intensiva presso l’ospedale San Gerardo di Monza. La diagnosi ha...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio straziante a Federica: il dolore di Solaro per la giovane eroina Notizie correlate Dopo la gioia di Sanremo, un grande dolore per Michele Bravi: l’addio più strazianteDopo le emozioni vissute sul palco dell’Ariston, per Michele Bravi è arrivato un momento molto più difficile da affrontare. Mondragone in lutto: addio straziante per il giovane GabrieleIl silenzio e il dolore avvolgono Mondragone dopo la notizia della morte prematura di Gabriele, avvenuta nelle ultime ore del 15 aprile 2026.