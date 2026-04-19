Addio a Mirco Mancinelli | L’eleganza del commercio

È scomparso Mirco Mancinelli, figura nota nel centro della città dorica. Nel corso degli anni, si era distinto come commerciante di abbigliamento, diventando un punto di riferimento per molte persone. La sua attività aveva contribuito a plasmare le tendenze di diverse generazioni, dimostrando attenzione alle esigenze dei clienti e una capacità di anticipare i gusti del pubblico. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i cittadini.

La città dorica perde uno dei suoi storici punti di riferimento, un uomo che non si limitava a vendere abiti, ma che ha saputo interpretare e anticipare il gusto di intere generazioni: si è spento Mirco Mancinelli, commerciante lungimirante e volto amatissimo del centro cittadino. Mancinelli ha rappresentato l’eleganza fatta persona, legando indissolubilmente il suo nome allo sviluppo del commercio di qualità nel capoluogo. La sua avventura era iniziata con Vogue, lo storico punto vendita in corso Garibaldi che per anni è stato il faro per chi cercava lo stile e le ultime tendenze. Successivamente, la sua passione lo aveva portato a inaugurare Maison Galerie, il raffinato spazio incastonato nella Galleria Dorica, tra corso Mazzini e corso Garibaldi, dove l’accoglienza e la ricerca del dettaglio sono di casa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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